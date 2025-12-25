Нидал Алгафари: Арестуваха ме, защото изразих мнението си

Кадър Нова

От дни насам всички говорят за сагата с Мария Цънцарова и bTV. Именно по този повод политическият PR експерт Нидал Алгафари реши да сподели какво му се е случило преди 34 години.

Ето какво заяви Алгафари в пост в личния си фейсбук профил:

"Приятели,

преди 34 години ми бе забранено да прекрачвам прага на Българската национална телевизия. Бяха заведени поне три дела. Нямаше вестник, списание, предаване или новинарски емисии и всеки имащ достъп до екрана на БНТ или ефира на БНР и да не си упражняваше мисловната дейност насочена към мен.

Демократичните сили привидяха в режисираното от мен предаване, опит за извършване на преврат. Две години обикалях съдебните зали, а имаше и момент в който бях арестуван. И всичко това, защото изразих мнението си като режисьор в издание на развлекателна програма.

Тогава малцина се осмелиха да защитят правото ми да практикувам професията за която бях учил. Нямаше митинги. Нямаше протести! Нямаше протестно пиене на кафета!

Дали продължих?

Да!

Продължих!

Реализирах игрален филм. Продуцирах много предавания по кабелни телевизии. Продуцирах и режисирах много концерти. Когато отново имах възможност да режисирам предавания, мъстта ме застигна и това ми право се спря.

Дали продължих?

Да! Продължих!

Написах трите си романа.

Дали са ме обиждали? Дали са ме заплашвали? Дали са се усмихвали ехидно, като бях отблъскван встрани? Дали овластените не потриваха доволни ръце, когато се опитваха да ме спрат?

Да беше!

Въпреки болката, въпреки тъгата, сълзи публично не пророних. Надигах се и успявах. Успявах, защото най-близкият ми кръг бяха и са до мен.

Простил съм на всеки участвал във възпирането ми да работя това, което обичам, харесвам и искам. Простил съм и прощавам на всеки, който се е опитвал да ме обижда, да ме ругае, да ме набеждава и заплашва".

