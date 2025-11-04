Нидал Алгафари: Човечето, което ми поднасяше кафето пред кабинета на главния секретар на МВР, стана министър

Кадър Фб

Нидал Алгафари избухна с гневен пост срещу Цветан Цветанов:

Приятели,

Цв. ЦВ. се изцвъка в едно предаване.

Казал, че съм бил едно от лицата на тройната коалиция и паради тази причина, не можело синът ми да е народен представител от политическа партия "ГЕРБ". Също така крайно умният Цв. ЦВ. стигнал до дълбокомислено заключение, че след като синът ми е народен представител от "ГЕРБ", не можело да твърдя, че съм независим анализатор. И вече с решаващ размах на физкултурната му мисъл, стигнал до извода, че голям брой познати лица от "ГЕРБ" вече не са от тази политическа партия, внушавайки, че са преминали към ДПС "Ново Начало".

Ще опитам да му отговоря от тук, защото в предаването, където е участвал Цв. ЦВ., не бих отишъл. Защо няма да отида си знае водещият.

Първо, човечето, което ми поднасяше кафето пред кабинета на главния секретар на МВР, явно забравя, че благодарение именно на тройната коалиция от поднасящ кафета, стигна до министерски пост.

Второ, никога, ама никога не съм твърдял, че съм анализатор. Никъде не съм твърдял, че съм независим. Това го изписват или казват медиите. Аз съм писател и дълги години съм практикувал връзки с обществеността или кризисен ПР.

Трето, никога не бих си позволил да напиша, че заради професионалното развитие на бащата на Цв. ЦВ. той няма право да стане политик и привърженик на НАТО.

Четвърто, въпреки многото ми различия с политици от целия политически спектър, нито един не постъпи така, както Цв. ЦВ.. Той спря предаване, което продуцирах, следствие на което всички работещи за предаването останаха на улицата.

Пето, дали може или не може, синът ми да е народен представител от ПП "ГЕРБ"? Със сигурност може и не е навредил на партията му, колкото Цв. ЦВ. .

Шесто, когато бе прогонен Цв. ЦВ. от "ГЕРБ", той се опита да завлече със себе си не няколко човека, а цели организации.

Седмо, от синът ми никога няма да каже лоша дума против лидера на ГЕРБ или партията му за разлика от ЦВ. ЦВ. .

Осмо, нито аз, нито синът ми не сме раздавали присъди, не сме извършвали арести на ръба на закона, а за Цв. ЦВ. всички знаят.

Господин Цв. ЦВ. срамно е това, което направихте. Много е срамно!

