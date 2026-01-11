реклама

Нидал Алгафари: Скъпи сине, Николай Алгафари! Трудно ми е да повярвам, че вече си тридесет и една годишен умен, силен и независим мъж!

Нидал Алгафари написа прочувствен поздрав за сина си Николай, който е депутат от ГЕРБ.

Скъпи сине, Николай Алгафари!

трудно ми е да повярвам, че вече си тридесет и една годишен умен, силен и независим мъж! Наблюдавам как усърдно и целенасочено строиш живота си и много се гордея с теб и постиженията ти. Възхищавам се на човека, който си станал - на твоята добрина, чувството ти за хумор и здрави преценки. Към всичко, което си постигнал до сега, да добавиш още щастливи мигове, още приятели и мечти, които да сбъдваш!
Да ни дариш с още внучета и да знаеш, че независимо къде си и какво правиш, ще имаш опора ми и безрезервна вяра в теб!
Честит рожден ден!

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 17 минути)
Рейтинг: 558149 | Одобрение: 105829
Гад, ами нали е гербаджийче....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 42 минути)
Рейтинг: 170695 | Одобрение: 18560
Тоя ветропоказател си сменя мнението по-често от дамска превръзка!!!;):errm:Болест
0
0
пекаря (преди 44 минути)
Рейтинг: 5431 | Одобрение: 786
Сини, сине, Ти си ангел мой и само Аз те уважавам и боготворя.
ЧЕРВЕНИТЕ БОКЛУЦИ, СА НАЙ ДОЛНИТЕ, ЛИЦЕМЕРНИ И КРАДЛИВИ ИЗРОДИ НА ТОЗИ СВЯТ.
2
0
Голям праз (преди 54 минути)
Рейтинг: 41580 | Одобрение: 6980
Нямайте доверие на потомствен арабин, в случая сириец, бивш агенет на ДС, и преди и след 11.11.89г., когато каже или напише нещо!!! Абсолютна "фурнаджийска лопата", която си сменя мнението и партиите като носна кърпичка!!! И този неподкупен, громящ ГЕРБ и лично Бойко под път и над път, изведнъж обърна позицията. Защо ли?!?!?!?  Защото ей това недоразумение, сина му, го направиха НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ от ГЕРБ!!! И той, точно като Матросов, започна с голи гърди да брани ГЕРБ!!! В едно предаване, където с факти доказваха разхищенията им, той коментира така: Е, краднали, но и нещо строяха!!! И веднага започваха ремонти на построеното, и как това небило страшно, и т.н.!!! Изобщо - ГАД!!!

