Нидал Алгафари: Скъпи сине, Николай Алгафари! Трудно ми е да повярвам, че вече си тридесет и една годишен умен, силен и независим мъж!
Нидал Алгафари написа прочувствен поздрав за сина си Николай, който е депутат от ГЕРБ.
Скъпи сине, Николай Алгафари!
трудно ми е да повярвам, че вече си тридесет и една годишен умен, силен и независим мъж! Наблюдавам как усърдно и целенасочено строиш живота си и много се гордея с теб и постиженията ти. Възхищавам се на човека, който си станал - на твоята добрина, чувството ти за хумор и здрави преценки. Към всичко, което си постигнал до сега, да добавиш още щастливи мигове, още приятели и мечти, които да сбъдваш!
Да ни дариш с още внучета и да знаеш, че независимо къде си и какво правиш, ще имаш опора ми и безрезервна вяра в теб!
Честит рожден ден!
