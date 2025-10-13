Нидерландия: Руската подводница в Ламанша е счупена, теглена е на буксир. Русия: Спазвахме правилата за навигация

Кадър Ютуб

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се подигра с Русия в понеделник заради "куцащото" състояние на една от нейните подводници, след като руските власти отрекоха тя да е била принудена да излезе на повърхността поради технически проблеми.

Руският Черноморски флот заяви, че дизеловата подводница "Новоросийск" е изплувала край бреговете на Франция, за да спази правилата за навигация в Ламанша, и отхвърли съобщенията, че е претърпяла сериозна неизправност, предаде News.bg

Но нидерландските власти заявиха през уикенда, че подводницата е била теглена в Северно море. А Рюте, в реч в Словения, заяви, че плавателният съд е "счупен".

"Сега на практика почти не е останало руско военноморско присъствие в Средиземно море. Има самотна и повредена руска подводница, която куца към дома от патрул", каза той.

ВЧК-ОГПУ, несигурен Telegram канал, който публикува предполагаеми течове на руска информация за сигурността, съобщи на 27 септември, че в трюма на "Новоросийск" е изтекло гориво, което повишава риска от експлозия.

На 9 октомври морското командване на НАТО публикува снимки, за които твърди, че показват фрегата на френския флот, която наблюдава руска подводница, действаща на повърхността край бреговете на Бретан.

В събота нидерландското министерство на отбраната заяви, че нидерландският военноморски флот е ескортирал "Новоросийск" и придружаващия я влекач "Яков Гребелски" в Северно море.

Руският Черноморски флот заяви в понеделник, че подводницата извършва "планов междуфлотски транзит" след изпълнение на задачи в Средиземно море.

Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че корабът, който е влязъл в експлоатация през 2014 г., е част от група подводници, носещи крилати ракети "Калибър".

