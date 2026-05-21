Нидерландия дава над 7 милиарда евро за нови американски изтребители

Илюстрация уикипедия, Vitaly V. Kuzmin

Нидерландия ще отпусне близо 7,3 милиарда евро за закупуване на американски изтребители F-35 от пето поколение на фона на ускорена милитаризация. Това е посочено в прегледа на проектите на Министерството на отбраната на кралството за 2026 година, пише ТАСС, цитирани от Фокус.

Отбелязва се още, че ще се стартират нови проекти за закупуване на тактически оръжия за тези самолети, както и ракети със среден и голям обсег. Освен това се планира почти 3,5 милиарда евро да бъдат изразходвани за модернизация на вече закупените изтребители.

Нидерландия увеличава разходите си и за закупуване на други видове оръжия. По-специално, над 2,5 милиарда евро са отпуснати за подмяна на фрегати, над 1,4 милиарда за обновяване на военната транспортна авиация и няколко милиарда евро за разработване на системи за противовъздушна отбрана, артилерия и закупуване на танкове Leopard-2A8.

