Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

България загуби от Нидерландия със 70:81 в зала “Арена СамЕлион” в Самоков във втория си мач от групата си в предварителните квалификации за Световното първенство в Катар. Играчите на Росен Барчовски се нуждаеха от задължителна победа над “лалетата” след разочароващото си поражение от Австрия като гост преди броени дни. Нидерландците обаче контролираха развоя на мача почти през цялото време и с лекота постигнаха втората си победа от две срещи в групата. България пък вече е с две поражения от два двубоя. На нашите им предстоят нови два мача с Австрия и Нидерландия, съответно на 16-и и 20-и август, предава Спортал.

Българският тим отново бе без суперзвездата на Олимпиакос Александър Везенков, който се възстановява от травма в глезена. 30-годишното крило все пак подкрепи на живо в залата съотборниците си. Извън строя срещу “лалетата” бе и натурализираният американски център Дейвид Кравиш, който също лекува контузия. Гардът на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър също не е в състава.

