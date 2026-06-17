Нидерландия отпуска 250 милиона евро за производство на дронове за Украйна

Снимка уикипедия, Ministry of Defence of Ukraine

а евро за производството на дронове за Украйна. Този ангажимент е заложен в меморандум за сътрудничество, който цели да задълбочи отношенията между Украйна и Нидерландия в областта на иновациите в отбраната, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Меморандумът бе подписан в Хага от нидерланския министър на отбраната Дилан Йешилгьоз-Зегериус и нейния украински колега Михайло Федоров, който е на официално посещение в Нидерландия.

"Особено се радвам, че днес подписахме меморандум за по-нататъшно сътрудничество в областта на иновациите, защото те са ключова част от нашето партньорство. Друга такава част са дроновете", заяви Йешилгьоз-Зегериус.

Тя допълни, че наскоро нидерландски и украински компании са подписали първото споразумение за съвместно производство на дронове.

"Ще продължаваме да подкрепяме Украйна с дронове. Украинската страна показа, че тези технологии се използват по ефективен начин за защитата на населението и за отбиването на руски атаки. Затова днес мога да обявя, че Нидерландия ще отпусне 250 милиона евро за закупуването на дронове за Украйна от нидерландската отбранителна промишленост", подчерта министърът.

Йешилгьоз-Зегериус уточни, че Нидерландия ще отдели допълнителна сума от 250 милиона евро по инициативатa на НАТО "Списък с първостепенните нужди на Украйна", която ще включва модерни системи за противовъздушна отбрана, произведени в САЩ.

По думите на министъра този ход е предизвикан от "бруталните въздушни удари" срещу украински градове, които продължават да причиняват ужасни страдания на мирното население.

От своя страна Михайло Федоров посочи, че Украйна се стреми да получи допълнително военно финансиране, възлизащо на 20 милиарда долара от съюзниците ѝ.

Миналата седмица представител на украинското министерство на отбраната заяви, че Украйна ще отправи това искане утре по време на среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, обединение от повече от 50 държави, познато също като групата "Рамщайн", която предоставя финансова и военна помощ на Киев.

Редактор "Екип на Петел",

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