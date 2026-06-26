Нидерландия победи Тунис и запази първото си място в група F, Япония и Швеция завършиха наравно

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Националният отбор на Нидерландия се наложи над Тунис с 3:1 в Канзас Сити и запазиха първото си място в група F от Световното първенство по футбол със седем точки. Така в 1/16-финалната фаза Нидерландия ще се изправи срещу втория от група C - Мароко, посочва БТА.

Автогол на тунизийския полузащитник Елиес Скири още в третата минута даде ранна преднина на европейския тим, докато Браян Броби вкара третия си гол в рамките на турнира четири минути по-късно, за да удвои аванса на нидерландците.

След силното начало на срещата за отбора на Роналд Куман темпото се успокои, а отново Нидерландия имаше превес, но не успя да отбележи трети гол.

На почивката заваля пороен дъжд, но подновяването на двубоя не беше отложено и в началото на втората част Тунис започна да създава положения. В 54-ата минута Хазем Мастури се възползва от центриране от корнер и с глава прати топката в мрежата на Барт Фербрюген, намалявайки до 1:2.

До интрига обаче не се стигна, след като в 62-ата минута Ян Пол ван Хеке също с удар с глава добави още едно попадение за Нидерландия и оформи крайния резултат.

Четири минути по-късно халфът Тиджани Райндерс уцели напречната греда, а до края на срещата имаше шанс резултатът да стане още по-изразителен, но до повече попадения не се стигна.

Другата среща от група F между Япония и Швеция завърши при резултат 1:1 на стадиона в Далас, но това устройва и двата отбора, като към момента третият в групата Швеция също се класира за следващата фаза като един от осемте най-силни трети отбора.

След предпазливо първо полувреме Дайзен Маеда даде преднина на "самураите" в 56-ата минута след асистенция на Рицу Доан.

Само шест минути по-късно крилото на Швеция Антъни Еланга, който за пръв път стартира като титуляр на Мондиала, 24-годишният футболист на Нюкасъл стреля от извън наказателното поле и изненада японския страж Зайон Сузуки, изравнявайки резултата.

Точно след това дойде почивката за хидратация за второто полувреме и темпото отново намаля, а до края на двубоя Еланга и Александър Исак предизвикаха две добри спасявания от Сузуки и Япония удържа равенството и второто си място в групата.

Редактор "Екип на Петел",

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