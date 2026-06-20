Нидерландия разби Швеция и гледа смело към елиминациите на Световното

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Отборът на Нидерландия разби с 5:1 Швеция в един от най-очакваните мачове от груповата фаза на Мондиал 2026. След разочароващото равенство с Япония в първия кръг, този път тимът на Роналд Куман не остави никакво съмнение в превъзходството си и постигна изразителен успех, който на практика осигурява класиране на „лалетата“ за елиминационната фаза на турнира, предава Гонг.

В последния си мач от групата Нидерландия ще срещне тима на Тунис, докато Швеция ще премери сили с Япония.

По два гола за Нидерландия реализираха Брайън Броби и Коди Гакпо, а петият бе дело на Крисенсио Съмървил. Почетното попадение за тима на Греъм Потър вкара резервата Антъни Еланга през втората част.

Мачът започна по отличен начин за Нидерландия. Тимът на Роналд Куман успя да вземе ранна преднина чрез Брайън Броби, Той се разписа след страхотна атака на „лалетата“ още в 5-ата минута. Броби овладя дълго подаване от своя вратар и комбинира с Райндерс. Той от своя страна веднага изведе Коди Гакпо отляво, който напредна и пусна успореден на голлинията пас, който бе засечен от нападателя на Съндърланд от близка дистанция.

Още в ответната атака Швеция успя да затрудни стража Вербрюген. Той трябваше да се намесва решително след удар на Виктор Гьокереш.

Шведската отбрана бе наказана за втори път след само 17 минути игра. Брайън Броби реализира втория си гол в срещата, след като този път се възползва от подаване на Дензъл Дъмфрис отдясно.

След традиционното прекъсване за хидратация на футболистите, играчите на Греъм Потър взеха инициативата и стигнаха до няколко много добри възможности пред противниковата врата. Стражът на Нидерландия обаче не допусна да бъде преодолян.

Швеция стигна до попадение след статично положение в края на първата част. Густаф Лагербиелке се разписа с глава след центриране от пряк свободен удар, но бранителят се оказа в положение на засада и голът не бе зачетен.

Нидерландия нанесе своя трети решителен удар само три минути след подновяването на играта. „Лалетата“ отнеха топката дълбоко в половината на Швеция. Дъмфрис бе изведен отдясно преди да центрира прецизно към Гакпо, а за футболиста на Ливърпул не остана нищо друго освен да подложи крак и да прати коженото кълбо в мрежата за 3:0.

Само няколко минути по-късно Коди Гакпо отново бе точен за 4:0. След много добра контраатака фланговият футболист получи отляво, финтира противник в наказателното поле и с удар в долния десен ъгъл реализира втория си гол в срещата.

Тимът на Швеция все пак успя да накаже една от редките грешки в отбрана на своя противник. Александър Исак изведе резервата Антъни Еланга зад отбраната на „лалетата“ и с мощен удар отляво намали пасива на своя тим. Крайният резултат бе оформен от Крисенсио Съмървил минута преди края на редовното време.

Редактор "Екип на Петел",

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