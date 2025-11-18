Нидерландия също се класира за Мондиала

снимка: Пиксабей

Нидерландия стана порендият отбор, който си гарантира място на Световното първенство през 2026 година. "Лалетата" сториха това по възможно най-категоричния начин с гръмка победа с 4:0 над Литва в последния си мач от група "G" от квалификациите. По този начин те си осигуриха първото място в крайното класиране и директна виза за Мондиала. Тижани Райндерс (16'), Коди Гакпо (58'), Чави Симонс (60') и Донийл Мален (62') осигуриха трите точки за домакините на "Йохан Кройф Арена" в Амстердам.

Нидерландия поведе в резултата още в 16-ата минута, когато Френки де Йонг с пас в коридор изведе Тижани Райндерс в наказателното поле, а той хландокръвно отбеляза за 1:0.

Този резултат се запази до края на първата част, но през втората "лалетата" решиха всичко в рамките на четири минути с нови три гола. Първо те получиха дузпа за игра с ръка, а Коди Гакпо реализира от 11 метра за 2:0 в 58-ата минута.

В 60-ата Гакпо проби отляво и намери Чави Симонс в наказателното поле, той финтира двама играчи на съперника и отбеляза за 3:0, предаде Спортал.

Четвъртият гол отбеляза Донийл Мален в 62-рата минута след бърза контраатака, при която напредна с топка в крака, елиминира защитник и порази вратата за 4:0.

С този успех Нидерландия събра актив от 20 точки и завършва на първото място в групата. Литва пък приключва квалификациите на последната 5-а позиция, без победа на сметката си и с 3 точки в актива си.

