Нидерландия води с два гола на Швеция, отмениха попадение на шведите

Кадър БНТ

Отборът на Нидерландия води с 2:0 на Швеция на полувремето в мач от Световното първенство. Резултатът можеше да е и 2:1, но отмениха гол на шведите.

Нидерландия поведе още в петата минута на Швеция след показна атака и попадение на Брайън Броби, предава Гонг. Именно той овладя пас от своя вратар и комбинира с Райндерс, който изведе Гакпо на левия фланг. Футболистът на Ливърпул напредна и пусна пас към Броби, който от близка дистанция се разписа.

12 минути по-късно Нидерландия удвои преднината си след нова мълниеносна атака. Дензъл Дъмфрис се измъкна от засадата и получи отдясно преди да центрира в наказателното поле. Топката рикошира в тялото на бранител на Швеция, но се пак достигна целта си, а именно Брайън Броби, който я отклони в мрежата за 2:0.

Шанс за Швеция дойде в 29-ата минута, когато Гьокереш проби много добре отляво и центрира в наказателното поле към Аяри, който обаче не успя да укроти на гърди и топката излезе в аут.

Густаф Лагербиелке отбеляза с глава след отличното центриране от прекия свободен удар в даденото от съдията продължение, но попадението не е зачетено заради минимална засада на бранителя на Швеция.

В 49-ата минута Виктор Гьокереш стреля много технично от свободния удар, но Барт Вербрюген изби топката.

Малко преди почивката много добър удар на Ясин Аяри по земя, но стражът на Нидерландия отново беше на мястото си и изби в корнер.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!