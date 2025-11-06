Нидерландски журналист за склада с кокаин: Задържаният българин е 51-годишен

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

В Нидерландия полицията разби склад с над 3 тона кокаин. Сред задържаните е и един българин, за когото информацията е доста оскъдна на този етап. Знаем само, че е на 51 години. Тук в Нидерландия прокуратурата никога не дава подробна информация аз арестуваните.

Това коментира пред нова тв журналистът от Нидерландия Дирк ван Хартен.

В понеделник полицаите търсили в склад в малко село близо до границата кокаин и открили 3 300 кг. Задържани са седем души, сред които и един българин, а ден по-късно е арустеван още един човек. Четирима са нидерландци, един англичанин, един мароканец, един българин, както и един колумбиец, разказа той.В момента не можем да кажем за къде е била предназначена дрогата. През пристанищата в Ретердам и Антверпен влизат много наркотици в Европа, а това конкретно село, където е направено разкритието е точно на средата на пътя. Така че е трудно да се каже дали този кокаин е бил предназначен за Нидерландия или за друга европейската страна. Често наркотиците оттук пътуват към Германия и други държави, коментира Хартен.

Ако вината на българина се докаже, в зависимост от ролята му го грозят със сигурност няколко години затвор, посочи той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!