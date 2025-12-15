"Ние, потребителите": Наложеният платеж е най-големият гарант за потребителя

Пиксабей

Ако отворим електронните магазини ще видим, че вече голяма част от тях имат съобщения, с които предупреждават, че може заради по-големия търговски оборот да не спазят обичайния срок за доставка. Не е лошо и куриерските фирми да отправят такива съобщения към своите клиенти, за да може те да са наясно, това заяви в "Денят започва" Габриела Руменова от "Ние, потребителите".

Тя посъветва потребителите да взимат възможно най-скоро своите поръчки, защото офисите са претрупани от тях.

Но и куриерските фирми да направят логистика за по-дълго работно време, например.

"Напоследък се говори за идеята да отпадне наложеният платеж като метод на плащане. Но аз си мисля, че в България наложеният платеж е най-големият гарант за потребителя".

И двете страни - и купувачът и търговецът, трябва да бъдат коректни по отношение на действията едни към други.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!