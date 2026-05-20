"Ние, потребителите": При пътуване с ферибот, законът и правата ни не остават на брега

кадър: Петел

Когато се качим на ферибот, мислим за пътуване, почивка, приключения, но рядко – за нашите права. А те пътуват с нас. Това напомнят от онлайн платформата „Ние, потребителите“ в началото на активния туристически сезон със специален подкаст епизод,

посветен на правата на пътниците при закъснение или отмяна на пътуването, изгубен багаж, морски инцидент или неправомерно отказан достъп до борда.

“Ако фериботът, за който сте направили резервация, бъде отменен или има закъснение при отпътуването, задължение на превозвача или оператора на терминала е да ви уведомят за новия очакван час на заминаване или пристигане, веднага щом тази информация е налична. В случай че фериботът бъде отменен или закъснее с повече от 90 минути, превозвачът трябва да Ви предложи избор между възстановяване на сумата до 7 дни (и безплатно връщане до началната точка, ако пътуването губи смисъл) или премаршрутиране до крайната дестинация при първа възможност и сходни условия, без допълнителни разходи.

Ако изпуснете връзка поради отменено пътуване, превозвачът трябва да положи разумни усилия да ви информира за алтернативни връзки.”, обяснява авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова.

При пристигане със закъснение пътниците може да имат право на обезщетение, като размерът му е между 25% и 50% от стойността на билета и зависи от продължителността на закъснението. Например, при пътуване до 4 часа – 1 час закъснение дава право на 25%, а при по-дълги маршрути праговете се увеличават. Обезщетението трябва да се изплати в срок до 1 месец от искането, но може да отпадне при тежки метеорологични условия или извънредни обстоятелства.

При сериозно закъснение превозвачът дължи храна и напитки, а при дълги маршрути и необходимост – настаняване до 3 нощи (до 80 евро на вечер).

Ако багажът бъде изгубен или повреден, пътниците имат право на обезщетение до 2700 евро за ръчен багаж и до 4100 евро за ценности, но само ако са депозирани при превозвача. “Избягвайте да пренасяте в багажа си пари, бижута или други ценни предмети, като произведения на изкуството, например. Ако все пак го направите, депозирайте ги за съхранение при превозвача, защото само тогава при загуба или повреда може да получите предвиденото обезщетение.”, препоръчва Габриела Руменова.

Ако бъде повредена инвалидна количка или помощно средство, имате право на пълно покриване на ремонта или замяната. Искането трябва да бъде подадено писмено в срок до 15 дни. Иначе губите правото си.

Във всеки от тези случаи обезщетението трябва да бъде изплатено от превозвача. Нямате право на обезщетение, ако превозвачът може да докаже, че не носи вина за произшествието.

Ако получите нараняване при морско произшествие, имате право на обезщетение в размер до 300 000 евро от превозвача или неговия застраховател, а при по-тежки случаи - до 490 000 евро. Имате право и на авансово плащане за покриване на непосредствени

нужди, ако нараняването е било причинено от корабокрушение, преобръщане, сблъсък, засядане на кораба, експлозия или пожар на кораба или неизправност на кораба.

Нямате право на обезщетение, ако превозвачът може да докаже, че произшествието е причинено от извънредни обстоятелства извън неговия контрол, като например природни бедствия или заплахи за сигурността.

Хората с увреждания или намалена подвижност имат допълнителни, специфични права. На тях не може да им бъде отказан превоз на това основание, освен по конкретни обективни причини - по съображения за безопасност, обосновани от националното,

международното или европейското право, или поради начина на проектиране на кораба или пристанищната инфраструктура.

Европейската комисия има мобилно приложение „Вашите пътнически права“, което е полезно да изтеглите преди тръгване, за да можете да проверявате на място правата си в различни ситуации.

Къде да подадете жалба при нарушени права?

- до превозвача или до оператора: до 2 месеца, а той реагира до 1 месец и дава окончетален отговор до 2 месеца

- до компетентния национален орган, който предоставя необвързващо правно становище

- чрез структура за алтернативно решаване на спорове, ако пребивавате в ЕС

- иск за обезщетение съгласно правилата на ЕС чрез европейската процедура за искове с малък материален интерес;

- до съдилищата в страната, където е регистриран превозвачът

- до местния европейски потребителски център

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=2LeuBssyKLU

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!