Нигерия победи Тунис с 3:2 за Купата на Африка

снимка: Пиксабей

Нигерия победи Тунис с 3:2 в ключов сблъсък от група "С“ на турнира за Купата на Африка и почти със сигурност продължава напред в следващата фаза.



Мачът бе във Фес, Мароко.



Виктор Осимен откри резултата за Нигерия минута преди края на редовното време на първата част.



Вилфред Ндиди покачи на 2:0 в началото на второто полувреме, а Адемола Люкман добави още едно попадение в 67-ата минута, допълва Фокус.



Монтасар Талби върна един гол за Тунис в 74-ата минута, а Али Абди бе точен за 2:3 от бялата точка в 87-ата.



Тази победа заковава Нигерия като лидер в групата си с 6 точки. Тунис са втори с 3.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!