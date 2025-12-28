Нигерия победи Тунис с 3:2 за Купата на Африка
снимка: Пиксабей
Нигерия победи Тунис с 3:2 в ключов сблъсък от група "С“ на турнира за Купата на Африка и почти със сигурност продължава напред в следващата фаза.
Мачът бе във Фес, Мароко.
Виктор Осимен откри резултата за Нигерия минута преди края на редовното време на първата част.
Вилфред Ндиди покачи на 2:0 в началото на второто полувреме, а Адемола Люкман добави още едно попадение в 67-ата минута, допълва Фокус.
Монтасар Талби върна един гол за Тунис в 74-ата минута, а Али Абди бе точен за 2:3 от бялата точка в 87-ата.
Тази победа заковава Нигерия като лидер в групата си с 6 точки. Тунис са втори с 3.
