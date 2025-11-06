Ники Кънчев: 17

Кадър Фб

Дъщерята на Ники Кънчев става на 17.

Това написа той в социалната мрежа и пусна нейна снимка.

Ники Кънчев, популярният водещ на „Стани богат“, зарадва последователите си в социалните мрежи с рядка снимка на дъщеря си Мари-София по повод нейния 17-ти рожден ден. Известният радио и телевизионен журналист публикува кадър на своята пораснала дъщеря с краткия надпис „17!“, изразявайки любовта и гордостта си.

Снимката предизвика вълна от положителни реакции и събра хиляди харесвания и топли пожелания както от известни личности, така и от почитатели на Кънчев.

Мари-София е единствената дъщеря на Ники Кънчев и неговата дългогодишна партньорка Даниела. Родена е на 7 ноември 2008 г., когато Ники вече е почти на 50 години. Водещият неведнъж е споделял как опитът и зрелостта му помагат да се справя с бащинството и с лекота приема новите предизвикателства, които ролята на татко му носи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!