Ники Кънчев: Беден държавник в България!? - това е оксиморон

Красимира Георгиева е инкасатор, който обича да чете любовни романи и кримки и да гледа биографични филми. Обича да играе онлайн "Стани богат", а тази вечер е решила да се пробва на живо в предаването по бТВ. От няколко години инкасаторката се е заселила във Варна.

След като безпрепятствено премина през първия етап на лесните въпроси, се спъна още на първия сериозен и за броени минути изразходва и трите си жокера. Зрителите успяха да се насладят на играта й именно след като тя започна да разчита единствено на себе си и беше блестяща в логиката си.

Въпрос за Хосе Мухика обаче спъна играта й. Той гласеше:

Президентът на коя държава беше Хосе Мухика, смятан за най-бедния държавник в света?

Мексико

Куба

Уругвай

Бразилия

Не знам отговора на този въпрос, нямам никакви познания, затова спирам учаситето си в играта, заяви Георгиева.

По този начин тя успя да прибере чек за 3000 лева. А извън предаването заложи на отговор Уругвай.

Някои ще кажат, че беден държавник в България е оксиморон, коментира Ники Кънчев секунди преди да обяви верния отговор.

Всъщност Мохика е бил човек от народа. Като държавник той си е живеел в обикновената къща, дарявал си е заплатата, нямал е специална охрана и коли. Той е бил един от големите лидери на Латинска Америка. Живеел е в обикновена ферма с кучето си и е давал заплатата си за бедните, защото е бил държавник в Уругвай.

Печалбата от участието ще използвам за пътуване, а една част може би ще отидат за животни в тежко състояние.

