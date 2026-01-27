Ники Кънчев: Китарата на Личо Стоунса е символ на бунта на младите през 70-те години

Кадър Фб, Булфото

На 76-години почина големият български китарист Илия Караянев - Личо Стоунса.

Ники Кънчев написа много силен пост в негова памет, с който изказа значимостта на личността му.

Китарата на Личо Стоунса замлъкна!

Наричаха го "Българския Джими Хендрикс", плетеше солата виртуозно!

Майна, която си обичаше Филибето до полуда. Определено един от великаните на Пловдив. Личо е съизмерим за града с колоси като художниците Слона и Кольо Карамфилов, поета Добри Тонев, футболистите Зума, Чико и Тошо Диев.

Китарата му е символ на бунта на младите през 70-те години, а който от по-старите поколения минава покрай отдавна неработещия бар вариете "Каменица" казваше:

Майна, тук навремето свиреше Личо Стоунса...

Маестро, благодарим за музиката и вдъхновението!

