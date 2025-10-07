Ники Кънчев: Малкото ми братче стана на 50, без връзки, без протекции. Взеха го иззад тезгяха

Ники Кънчев поздрави Део за юбилея му.

Ето какво пише той:

Малкото ми братче Део днес на 50!

Део, който промени телевизионната естетика и на телевизиора се появи едно най-нормално българско момче, без връзки, без протекции, без да е дете на този или онзи. Даже беше барман и го взеха иззад тезгяха.

Део не само се появи, но и отвори широко прозореца и оттам влезе много свежест.

Аз лично много съм се учил от него!

От "Джубокс", където му бях сценарист със Сашо Жеков, през много приключения и телевизионни и житейски.

Обичам те, брат ми!

Щом и Део стана на половин век - закривайте я тази държава!

