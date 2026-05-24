Ники Кънчев: Наистина уникален месец май!

кадър: Фейсбук Ники Кънчев

Ники Кънчев реагира светкавично на пореден голям български успех.

Ето какво написа преди минути популярният водещ:

Наистина уникален месец май!

След Дара още един Българин стъпи на Европейския връх! Баскетболистът Сашо Везенков спечели с “Олимпиакос” Евролигата, което е като Шампионската лига във футбола! Биха “Реал” Мадрид!

Браво, Сашо!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!