Ники Кънчев: Нещо изключително се случи
Кадър Фб
Ники Кънчев съобщи прекрасна вест.
Ето какво пише той:
Нещо изключително се случи:
14 годишна българка спечели тези дни третата си поредна световна титла по кайт!
Ая Касабова, която сигурно помните още на 12 години триумфира с първото си злато, този този път разби достойната конкуренция вече за юноши в дисциплината "Big Air". Младата българска изпълни супер прецизно всички елементи в съчетанието си, а скоковете й бяха повече от "Ауууу"!
Състезанието по кайтсърфинг се проведе във водите на Северно море в курорта Санкт Питър Ординг в Германия. Беше много мащабно състезание и въобще събитие с над 60 участника от 15 държави.
Браво, Ая!
Поздрави и за родителите й Мила и Богомил, които в последните години се посветиха изцяло на шампионската титла на дъщеря си и стъпка по стъпка планират всичко прецизно!
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!