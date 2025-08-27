Ники Кънчев: Нещо изключително се случи

Кадър Фб

Ники Кънчев съобщи прекрасна вест.

Ето какво пише той:

Нещо изключително се случи:

14 годишна българка спечели тези дни третата си поредна световна титла по кайт!

Ая Касабова, която сигурно помните още на 12 години триумфира с първото си злато, този този път разби достойната конкуренция вече за юноши в дисциплината "Big Air". Младата българска изпълни супер прецизно всички елементи в съчетанието си, а скоковете й бяха повече от "Ауууу"!

Състезанието по кайтсърфинг се проведе във водите на Северно море в курорта Санкт Питър Ординг в Германия. Беше много мащабно състезание и въобще събитие с над 60 участника от 15 държави.

Браво, Ая!

Поздрави и за родителите й Мила и Богомил, които в последните години се посветиха изцяло на шампионската титла на дъщеря си и стъпка по стъпка планират всичко прецизно!

