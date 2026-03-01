Ники Кънчев: Още едно червено сърце спря да бие

Снимка ФБ, Ники Кънчев

Водещият на "Стани богат" се прости с легендарния вратар на ЦСКА Георги Велинов, който почина днес на 68 години.

Сбогом, Джони!

Единствен по рода си: Легенда, Човек, Приятел!

Още едно червено сърце спря да бие!

Георги Велинов завинаги един от нас!, написа в личния си профил във Фейсбук Ники Кънчев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!