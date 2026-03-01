Ники Кънчев: Още едно червено сърце спря да бие
01.03.2026
Снимка ФБ, Ники Кънчев
Водещият на "Стани богат" се прости с легендарния вратар на ЦСКА Георги Велинов, който почина днес на 68 години.
Сбогом, Джони!
Единствен по рода си: Легенда, Човек, Приятел!
Още едно червено сърце спря да бие!
Георги Велинов завинаги един от нас!, написа в личния си профил във Фейсбук Ники Кънчев.
