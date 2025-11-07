Ники Кънчев: Отиде си много светъл и честен Човек
Кадър Фб
Ники Кънчев съобщи тъжна вест:
Починал е един много светъл и свестен Човек.
Росен Елезов си е тръгнал само на 72 години.
Уникален музикален фен, маниак на "Флойд", талантлив кинодокументалист, режисьор на предаването "Наблюдател", филма до "До Европа и напред" и много други.
Последният му филм "Цветният скитник" е посветен на музикалната легенда Жоро Минчев.
Бог да те прости, Росене!
