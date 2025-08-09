Ники Кънчев: Преди точно една година на 9 август в Париж едно момче покори Света
09.08.2025 / 19:20 0
Кадър Фб
Ники Кънчев припомни паметен за България ден.
"Преди точно една година на 9 август в Париж едно момче покори Света!
Нашият Карлос Насар стана Олимпийски шампион! Все едно беше вчера, а емоциите и тръпката още държат!
Велико!", пише той.
