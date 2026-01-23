Ники Кънчев: Сбогом, Кайчо! Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно
Ники Кънчев е покрусен от смъртта на своя голям приятел Калин Терзийски.
Писателят почина на 55 години.
"Още едно момче, още едно голямо приятелче тръгна нагоре!
Сбогом, Кайчо!
Калин Терзийски - един честен дух, който нонстоп търсеше Истината, терзаеше се, когато не я намираше и палеше огньове да се осветява нашия път напред!
Само на 55 години....
Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно...
Eто го в Дарик радио, красиво усмихнат на някои от моите въпроси..."
