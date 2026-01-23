реклама

Ники Кънчев: Сбогом, Кайчо! Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно

23.01.2026 / 12:58 0

Кадър БТВ

Ники Кънчев е покрусен от смъртта на своя голям приятел Калин Терзийски.

Писателят почина на 55 години.

Ето какво пише той: 

"Още едно момче, още едно голямо приятелче тръгна нагоре!

Сбогом, Кайчо!

Калин Терзийски - един честен дух, който нонстоп търсеше Истината, терзаеше се, когато не я намираше и палеше огньове да се осветява нашия път напред!

Само на 55 години....

Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно...

Eто го в Дарик радио, красиво усмихнат на някои от моите въпроси..."

