Ники Кънчев: Сбогом, Кайчо! Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно

Кадър БТВ

Ники Кънчев е покрусен от смъртта на своя голям приятел Калин Терзийски.

Писателят почина на 55 години.

Ето какво пише той:

"Още едно момче, още едно голямо приятелче тръгна нагоре!

Сбогом, Кайчо!

Калин Терзийски - един честен дух, който нонстоп търсеше Истината, терзаеше се, когато не я намираше и палеше огньове да се осветява нашия път напред!

Само на 55 години....

Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно...

Eто го в Дарик радио, красиво усмихнат на някои от моите въпроси..."

