Ники Кънчев: Сбогом, братко!

Кадър Фб

Ники Кънчев написа своя прощален пост за Агент Тенев:

Сбогом на легендата Иван Тенев!

Основна част от родния шоубизнес, автор на стотици великолепни текстове на някои от първите ни сили в попмузиката. На прима виста се сещам за великото "Черно и бяло" на Жоро Христов, "В главната роля" на Лили Иванова, "Детски спомен" на Кристина и Орлин, "На случайна гара" на Васко Найденов и още и още

Неговата "Агенция Тенев" беше едно от най-свежите радиошоута в БНР и после в "Дарик радо"

Човек с главно Ч, бохем с главно Б, истински Приятел!

Сбогом, братко!

"За да засвири моето пиано,

убит е слон, отсечен абанос.

От тях клавиши някой е направил,

до бяло черно, до дървото кост"

