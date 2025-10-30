Ники Кънчев: Сбогом, братко!
Ники Кънчев написа своя прощален пост за Агент Тенев:
Сбогом на легендата Иван Тенев!
Основна част от родния шоубизнес, автор на стотици великолепни текстове на някои от първите ни сили в попмузиката. На прима виста се сещам за великото "Черно и бяло" на Жоро Христов, "В главната роля" на Лили Иванова, "Детски спомен" на Кристина и Орлин, "На случайна гара" на Васко Найденов и още и още
Неговата "Агенция Тенев" беше едно от най-свежите радиошоута в БНР и после в "Дарик радо"
Човек с главно Ч, бохем с главно Б, истински Приятел!
Сбогом, братко!
"За да засвири моето пиано,
убит е слон, отсечен абанос.
От тях клавиши някой е направил,
до бяло черно, до дървото кост"
