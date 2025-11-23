Ники Кънчев: Сбогом, моето момче! Един от най-пъргавите умове-бръсначи на тази територия наоколо

Кадър Фб

Ники Кънчев отдаде почит към починалия журналист Борислав Банев.

Ето какво пише той:

Боби, Боби, Боби!

Един от най-пъргавите умове-бръсначи на тази територия наоколо.

Няма да забравя какво си гледал като тийнеджър в Разград, нито пък статиите ти в "Егоист" и навсякъде другаде, уникалният ти музикален вкус!

Сбогом, моето момче!

Пчивай в мир, Борислав Банев!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!