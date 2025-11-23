Ники Кънчев: Сбогом, моето момче! Един от най-пъргавите умове-бръсначи на тази територия наоколо
23.11.2025 / 14:10 0
Кадър Фб
Ники Кънчев отдаде почит към починалия журналист Борислав Банев.
Ето какво пише той:
Боби, Боби, Боби!
Един от най-пъргавите умове-бръсначи на тази територия наоколо.
Няма да забравя какво си гледал като тийнеджър в Разград, нито пък статиите ти в "Егоист" и навсякъде другаде, уникалният ти музикален вкус!
Сбогом, моето момче!
Пчивай в мир, Борислав Банев!
