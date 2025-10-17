Ники Кънчев: Тъжно, много тъжно. Сбогом, Спейсмен!

Ники Кънчев потъна в скръб след тъжната вест за смъртта на Ейс Фрейли от Кис.

Предполага се, че 74-годишната легенда е паднал у дома си.

"Тъжно, много тъжно!

Тръгнал си e първият от Династията “Кис” Ейс Фрейли!

Eйс беше китарист на групата от 1973 до 1982 година, автор на някои от големите им хитове, с десетки соло албуми!

Един от четиримата Маскирани от най-силните години на “Кис”! Сбогом, Спейсмен!"

