Ники Кънчев: Вторите родени отнасят късата клечка

Ники Кънчев отправи зов за помощ:

Приятели, преди месец ви помолих на съпорт за малката Принцеса Ани от Варна. Както и очаквах, вие откликнахме и сега Светлана майката на Ани ми писа че сме събрали 6527 лева. И че си е поела въздух за следващите няколко месеца откъм рехабилитации за Ани!

Супер резултат и поклон за всички вас!

Ще ми се обаче да помогнем и на близначката на Ани - другата варненска Принцеса Теодора. Тя дори има по-сериозни проблеми от сестричката си, защото е втората родена, а вторите винаги отнасят късата клечка.

И двете са родени недоносени и двете имат детска церебрална парализа! И двете имат нужда от сериозна рехабилитации

Помогнете на близначките Ани и Теодора

Дарителска сметка:

IBAN: BG41STSA93000031622322

Банка ДСК

Титуляр: Ана Мирослав Добрева

Онлайн чрез платформата:https://pavelandreev.org/bg/campaign/da-podkrepim-ana

PayPal: PayPal.me/SvetlanaDobreva

Revolut:

Телефон: +359 89 8507636

Потребителско име: @svetlanadobreva_5

Не е важно да давате хиляди, а да сме хиляди!

