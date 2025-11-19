Ники Кънчев: Загубих момиче и никога няма да си го простя

Кадър Фб

Hики Кънчев организира хавайско парти за 17-ия рожден ден на дъщеря си в известно столично заведение.

Мари-София не е типичното лудо и объркано тийнейджърче, с радост констатират странични наблюдатели, нагледали се на разглезени и претенциозни младежи. "Много е спокойна, но, разбира се, се вълнува от момичешки неща, тайни, разговори. Много ме успокоява, вижда перспективата, помага ми да се концентрирам", признава таткото. Майката Даниела също може да бъде видяна рядко на публични събития

Покрай "Дарик радио" двамата с Кънчев се откриха един друг. Дани работила като рекламен агент в медията, а той е един от основателите й. Въпреки че радиоводещият е с 14-години по-възрастен от нея, успява да я спечели със самочувствие и интелект неща, които Дани много ценяла у мъжете. Кънчев от десетилетия живее с майката на дъщеря си, но досега няма сключен брак с нея. Телевизионерът не вярва в брака и дори смята, че той може да развали връзката, пише Хот Арена.

Двамата преминаха през много трудности, като най-страшната бе загубата на едната им дъщеря. Водещият погреба Христа - едно много дълго чакано дете от него и съпругата му, което дойде на бял свят заедно с близначката Мари-София. И двете деца се родиха недоносени и се наложи дълго време да стоят в кувьози в Майчин дом. Въпреки всички усилия на лекарите малката Христа се отказа от живота.

„Загубих момиче и никога няма да си го простя. Не минава нито ден без да мисля за това. Нито ден. Мисля постоянно за това, защо ми се случи да загубя детето си, къде съм сбъркал, лъгал ли съм някого, може би не е наказание, може би е знак... не знам. Нямам отговори на тези въпроси. Това, което казвам днес на дъщеря си за нейната сестра е, че винаги трябва да прави нещата двойно - да бъде двойно по-добра, двойно повече да се труди. Строг баща съм, но не прекалено", споделя той. Загубата смазва Ники и го хвърля депресия, която не подминава и жена му.

