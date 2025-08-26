Ники Кънчев грейна от радост: Браво, Ая!

кадри Фейсбук/Ники Кънчев

редактор Веселин Златков

Звездата на Дарик радио и bTV Ники Кънчев сподели с последователите и приятелите си във Фейсбук радостта си от голям спортен успех на българска състезателка на световно ниво. Става въпрос за 14-годишната Ая Касабова, която за трети път печели световната титла по кайт сърф.

„Ая Касабова, която сигурно помните, още на 12 години триумфира с първото си злато, този този път разби достойната конкуренция вече за юноши в дисциплината "Big Air". Младата българска изпълни супер прецизно всички елементи в съчетанието си, а скоковете й бяха повече от "Ауууу"!”, разказва Ники Кънмчев.

Той отбелязва също, че състезанието за световната титла, проведено на Северно море в Германия, е било много впечатляващо събитие с 60 участника от 15 държави.

