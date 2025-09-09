Ники Кънчев измъкна мениджър от заплетена ситуация

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“ направи блестяща игра в „Стани богат“. Дамата показа знания, а и случи на двама жокери, единият от които нейния син Васил, за да стигне до прилична сума.

На въпроса обаче за 3000 лева, които Велислава Николова заключи, тя изпита и първите затруднения.

Бургазлийката бе попитана: Кой български писател и поет издава първата си стихосбирка с псевдонима „Пейчин“?, като опциите бяха Гео Милев, Пенчо Славейков, Иван Вазов и Христо Ботев.

Вили очевидно не знаеше отговора и потърси помощ от Ники Кънчев. Тук водещият се показа на познатата висота и правилно насочи Николова към Вазов.

Видимо доволна, че се е сдобила с втора сигурна сума, Велислава направи комплимент на Кънчев, че 20 години е чакала да се запознае с него, тъй като е ерудиран човек.

Всичко за Николова обаче приключи при въпроса за 5000 лева: С какво прозвище остава в историята Анна Гьолди, музей в чиято чест е създаден в швецйарския град Гларус?

Възможностите бяха Последната вещица, Първата жена милионер, Единствената папеса и Създателката на шоколада.

Велислава посочи създателката, но верният отговор бе свързан с вещицата. Така тя си тръгна с чек за 3000 лева от телевизионната игра по бТВ.

