Ники Кънчев от центъра на футболната треска: Моята прогноза е 3:2 за който и да е отбор, за да стане много готин мач

Снимка: Фейсбук, Ники Кънчев

Водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев директно от стадиона в Ню Джърси преди финала между Испания и Аржентина за атмосферата сред феновете и очакването преди големия мач.

Около него преобладават аржентинските привърженици.

„Усещането ми е, че със сигурност аржентинците са много повече, да видим какво ще се случи днес“, каза за bTV той.

На големия финал на световното ще присъстват големи футболни легенди, сред които Христо Стоичков, Дейвид Бекъм и треньорът на Испания Луис де ла Фуенте, разказа водещият на "Стани богат".

Ники Кънчев обърна внимание и на символиката около Лионел Меси като припомни, че именно този стадион е свързан с един от тежките моменти в кариерата на аржентинската звезда – загубения финал на Копа Америка, след който Меси временно се отказва от националния отбор.

Ники Кънчев даде и своята прогноза за финала, като заяви, че очаква оспорван двубой и прогнозира резултат.

„Моята прогноза е 3:2 за който и да е отборът, за да стане много готин мач“, каза Кънчев като признава, че има малко по-големи симпатии към Испания, но основното му желание е зрителите да видят качествен футбол.

Редактор "Екип на Петел",

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