Ники Кънчев почете паметта на гласа на Роксет: Благодарим ти, Мари за песните и вдъхновението

Редактор: Недко Петров

e-mail: nedko_petrov_petel.bg@abv.bg

В социалната мрежа Николай Кънчев почете с пост паметта на починалата вокалистка на Роксет Мари Фредриксен.

Ето какво написа шоуменът в личния си профил във фейсбук:

„Както и очаквах днес е някакъв асансьор, нагоре и надолу...

Научавам, че вчера е починала Мари Фредриксен от "Роксет", великолепна жена, разкошна и нежна певица, ритмичен и улавящ ритъма глас, вариращ в песните на Пер Гесле, другата половинка от шведския дует. След 17 годишна битка с рака, вчера си е тръгнала.

На последния им концерт в зала "Арена Армеец" Мари аристократично седеше на столче, но продължаваше да пее. Вече се знаеше за болестта й, но цялото й поведение казваше: Не ми пука, аз се боря за себе си, аз се боря да бъда по-дълго с вас...

Онази вечер дъщеря ми гледа като омагьосана за първи път "Хубава жена" и когато Джулия и Ричард се разделиха временно в края на филма и Хубавата жена си тръгна към реалния живот в лимузина за последно, зазвуча It must have been love, и малката ми каза: Аууу, каква прекрасна песен

Да, тати, точно така.....

Благодарим ти, Мари за песните и вдъхновението и за нас и за децата ни!!!”

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html