Ники Кънчев подсказа безобразно на притеснена майка

Оживена дискусия предизвика участието на логопеда и майка на три момчета Яна Иванова в „Стани богат”. Основата причина беше, че тя беше крайно притеснена и видимо прекалено развълнувана да седне на Стола на знанието.

Многодетната майка изглеждаше много развълнувана и дори не можеше да овладее дишането си. Ники Кънчев се опита да я предразположи от самото начало, но дори и за него това се оказа много сложна задача. Водещият обаче не се отказа и в крайна сметка се престара.

На въпрос за 1000 лева Кънчев буквално измъкна с много подсказване верният отговор от логопеда, която явно не знаеше нищо по темата за британското кралско семейство.

Накрая той директно попита дали е по-вероятно един принц да срещне актриса или учителка.

„Ами всичко е възможно...”, отвърна участничката, която от притеснение даже не схвана намека.

„Ами да! Всъщност си е така, в романтичните филми”, каза на свой ред Кънчев, а после пак повтори въпроса си.

Въпреки нечестната помощ, логопедът не успя да продължи много напред. След като не успя да отговори на елементарен въпрос за Библията, тя приключи участие с 500 лева.

В коментарите си във Фейсбук зрителите този пък пожалиха водещият за подсказванията, но определено обсъдиха многодетната майка. Едни изразиха съчувствие, но други се възмутиха на лисата на каквато и да е концентрация от нейна страна.

