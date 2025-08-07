Ники Кънчев показа уникална монета

Кадър БТВ

Ники Кънчев показа много любопитна монета.

""Мейдън" вече и на официална монета, изсечена от Кралския британски монетен двор!!", обяви той в социалната мрежа.

Зрители на популярното шоу „Стани богат” повдигнаха интересна тема в социалните мрежи. Тя е за наградите в играта за знания. С оглед приемането на еврото в България от началото на новата година, те се чудят какво ще стане със сумите, които печелят играчите. Логично е голямата награда от 100 000 лева да стане 50 000 евро, респективно по-малките премии също да се разделят на две. Но за доста фенове това би било истинско падение за итрата.

Някои припомнят, че голямата награда в гръцкия вариант на шоуто е 100 000 евро.

„Ще бъде страхотно да видим максималната възможна награда в петцифрен номинал в евро. Поне сменете името на шоуто, за да не изглеждате цинично”, пише зрител на „Стани богат”.

Предаването вече започна рекламната кампания за новия си сезон, представяйки и специалните издания „Златната лига”, които ще се излъчва през септември с участието на изявени ученици, които ще събират пари за кауза. Водещ отново е Ники Кънчев, но в момента вероятно и той не може да отговори за превалутирането на верните отговори.

