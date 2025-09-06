Ники Кънчев пожела на ученик да стане професор

Мая Иванова. Кадър: bTV

Възпитаникът на Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ Иван Маджаров накара водещия на "Стани богат" да възкликне: Много си елегантен! Благодаря! И вие, отвърна му уважително и ученикът.

Причината бе в строгия костюм, с който излезе пред камерите на шоуто. Рядко се случва участник да играе с официален тоалет.

Иван Маджаров е първия играч от "Златната лига". Той играе благотворително, като спечелените пари ще отидат за това, неговите съученици да се докажат в международни състезания по природни науки.

Пред Ники Кънчев ученикът разказа, че се интересува от история, програмиране, география. Участва редовно в състезания, олимпиади и мечтая някой ден да стана най-малкото доцент по история или по география.

Направо професор, пожела му Ники Кънчев.

От днес зрителите на bTV отново ще се потопят в атмосферата на любимата телевизионна игра „Стани богат“. Новият сезон на легендарното предаване идва с още по-голям заряд и вълнуващи емоции, защото в него влизат умните и талантливи деца на България – „Златната лига“.

В специалните благотворителни епизоди с кауза ученици от водещи гимназии в цялата страна ще седнат на стола на богатството. Те ще демонстрират знания и интелект, но и ще играят в името на благотворителна кауза, избрана от самите тях и подкрепена от тяхното училище.

Спечелената сума ще бъде дарена за образователна, социална или инфраструктурна инициатива, свързана с училищната среда или местната общност. Така децата ще имат възможност не само да покажат натрупаните знания, но и да допринесат за реална промяна.

