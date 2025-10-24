Ники Кънчев регистрира сериозна промяна в „Стани богат”

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Водещият на популярната игра „Стани богат” по bTV Ники Кънчев призна в ефир нова тенденция, която редовните зрители вероятно също са забелязали. След като породен участник отвори въпрос за 10 000 лева, той заяви, че през този сезон тази сума, а и по-високи, далеч не е толкова недостижима както преди.

Кънчев коментира също, че до големите суми все по-често стигат играчи, които в началото на представянето си са по-колебливи и неуверени.

„Тази есен вече 3-4 играчи започват колебливо, но после се концентрират, знанията им се избистрят и те стигат до тези големи суми”, коментира Ники Кънчев.

Разбира се, тенденцията има и лесно обяснение, което е, че „по-скъпите” въпроси в „Стани богат” просто са станали по-лесни. При всички случаи обаче зрителите се вълнуват много повече, когато въпросите са за петцифрени суми. Последните обаче вероятно ще намалеят с една след Нова година, когато наградите ще станат в евро.

