Ники Кънчев се скара на участник в Стани богат

Кадър БТВ



Ники Кънчев води "Стани богат" много по-самоуверено от Михаил Билалов.

На моменти зрителите дори коментират, че той се държи надменно спрямо участниците.

В днешното издание Кънчев буквално нахока участник, който разсъждаваше доста правилно и демонстрираше знания, но не позна отговора.

На кой въпрос се изнерви Ники Кънчев четете в https://vihrogon.bg/ogromna-drama-se-razrazi-v-stani-bogat-pri-vapros-za-kalashnikov-i-kamila/

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