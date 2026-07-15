Ники Кънчев се снима с голяма звезда на световния футбол

Популярният телевизионен и радиоводещ Ники Кънчев публикува снимка с бившия испански футболист Фернандо Йеро. той е голяма звезда като успехите му са с фланелката на Реал (Мадрид).

Мистър "Стани богат" написа следния пост във фейсбук профила си:

"Имате поздрави от Фернандо Йеро и Далас! Прогнозата му е 2 на 0 за Испания!

Аз не съм много съгласен! 2 на 1 за Франция!

А вие как мислите, че ще завърши мачът?"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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