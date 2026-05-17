Ники Кънчев за Дара: Малката България продължава да ражда шампиони

Еуфорията около представянето на Дара на "Евровизия 2026" завладя не само зрителите, но и популярните лица в България. Един от тях е водещият и журналист Ники Кънчев, който със сигурност е имал безсънна нощ, както много българи - заради участието на България на песенния конкурс.

"Първо място… усеща се като Нова година!", написа той във фейсбук профила си по време на гласуването - в момент, в който страната ни водеше убедително.



Телевизионният водещ не скри възторга си от силното представяне на България.

"Първо място след 20 от общо 35 гласували страни! Усеща се като Нова година в средата на май! Давай, Момиче!", гласи поста му.

А в малките часове на нощта, когато стана ясно, че Дара печели "Евровизия" и България за първи път е на върха в този конкурс, Ники Кънчев добави: "Дара и България шампиони на Евровизията!!!! Доживяхме!"

И още: "Хора, осъзнайте го! Малка, почти незабележима на световната карта България продължава да ражда Шампиони! Без лобита, без чадъри, без връзки! Без геополитически вот на комшии! В състезание пред очите на всички! Просто Велико!

