Ники Василев: Като си "готин", получаваш протест

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Повечето правителства и управления се провалят не заради числа в бюджети, а заради морално-етични причини. Т.е. когато някой стане прекалено самонадеян и нагъл, става така. Не смятам, че кабинетът супер много е бързал с бюджета, а че е закъснял. Януари - февруари влязохме в новата година без бюджет. Тогава сегашните управляващи говореха точно като мен - че трябва да има орязване на разходи, оплакваха се от наследството, говореха за балансиран бюджет. Март месец защо вкараха още по-популистки бюджет? Цяла година те какво правиха? - бюджет не се готви между 30-и октомври и 5 ноември, а между предната пролет и октомври. През цялата година правителството отказва да прави, дори да споменава вксякакви реформи.

Това коментира пред Нова нюз Николай Василев.

Досега Жан Виденов ми е златен медалист на всички времена. На второ място за среброто бях поставил Асен Василев, но изведнъж се появи нов състезател и го измести от второто място по популизъм, по разхищение, по катастрофални бюджети и много силно се запътва към наследството на Виденов, коментира той.

Критик съм бил на всички бюджети от 2021 година досега. Нещата стават все по-зле, но посоката е същата. Асен Василев през 2021 година с огромното харчене изкара дефицита на минус 4. Той първи прекрачи 40% от БВП по харчене и оттогава лавината тръгна. Катастрофата става все по-голяма и никой не иска да я спре. Държавата беше различна преди Асен Василев - с излишъци. Сегашните можеха да спрат това движение надолу и аз щях да ги подкрепя, но те вместо това избраха да бъдат "готини" и това го казвам с отвращение. Като си "готин" получаваш протест, коментира Василев.

На 7 ноември аз и някои други бивши министри подписахме един документ, в който казваме пет неща. Първо, да се изтегли този маймунски бюджет. Второ, да се направи бюджетен обрат, да се намали похарченият дял от БВП, както е било през целия преход. Призоваваме да излезе бюджета на излишък, да не се вдигат преките данъци и да се направят мащабни реформи в целия публичен сектор, обясни той.

Ако Борисов използва ситуацията да направи бюджетен обрат, да забрави за всички маймунджолъци вътре, тогава ще кажем, че управлението има смисъл и има бъдеще, посочи той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!