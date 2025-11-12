Ники Василев: Този бюджет е свинщина - мързел, страх и заблуди

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Вече сме средата на ноември, а ние още нямаме бюджет. Финансовото министерство продължава да е в перманентната бюджетна криза. Министърът вчера за пореден път бойкотира финансово събитие поредно, организирано от финансовия сектор, за което има от месец обещание за участие. Над 300 финансисти професионалисти заявиха, че 100% подкрепят влизането в еврозоната, но 0% от тях подкрепят сега предложения бюджет на дългове и дефицити. За мен в цялото общество никой не подкрепя този бюджет и всички са сащисани какво е това и защо.

Това коментира пред бТВ Николай Василев.

След 20 г. търпение като човек, който е посветил 29 години от живота си на капиталовия пазар в България, предлагам финансовото вече повече да не отговаря за капиталовия пазар, защото през последните 17 години то нито една минута не му е посветило. Няма какво да се заблуждаваме, че това тепърва ще стане, заяви той.

Този бюджет не се подкрепя от парламентарните групи на мнозинството. Той може да бъде гласуван, но сред тези фхора има дълбоко разочарование и мълчание. Абсурд е нормален човек да подкрепя подобна посока на държавата. Къде са десните партии в парламента? Всички ще гласуват "за". Неколците души са го измислили този бюджет. Те се заблуждават, че като си купят гласовете от определени сектори, ще си гарантират следващите избори. Това са много опитни политици и не ми е удобно да им давам съвети, но това просто не е правилно, коментира той.

Много повече са хората, които работят в частния сектор, които си плащат честно данъците и осигуровките и те не подкрепят това да теглят една каруца, да има все по-малко реално работещи, а повече чиновници, които не са особено натоварени. Това е основната причина за този бюджет. Другата причина е мързел и страх да се правят каквито и да е промени и реформи в тази държава, посочи Василев.

Гигунтските суми за бонуси в администрацията идват от незаетите бройки. В края на годината институциите внместо да ги върнат обратно в бюджета тези заплати, срещу които няма служители, те си ги раздават като бонуси, коментира той.

Хвърлят се милиарди за ток от 2021 година. Това беше временна мярка за кратко, но още си върви. Същите са милиардите, които се хвърлят за добавки за ковид към пенсии. То не е едно и две, много са такива, посочи Василев.

Този бюджет е свинщина!, коментира той.

