Ники Василев стресна Цънцарова: БТВ продава ли се?

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Бившият министър на икономиката Николай Василев притесни водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова. Докато коментираше ситуацията около „Лукойл”, той заяви, че в момента държава е позволила Българската банка за развитие, която той нарече „за раздаване”, да си купи и рафинерия.

„Че те следващия пък може да решат да си купят телевизия. Вие продавате ли се?”, попита Василев.

„Редакционната и финансовата политика на bTV са разделени, така че не мога да ви отговоря на въпроса. Но ако сте чули нещо, кажете”, отвърна Цънцарова.

„Не знам, може да ви назначат особен управител”, завърши размяната на реплики бившият министър.

За бюджета Николай Василев заяви, че прилича на играта с карти „Блато” известна и като 3-5-8. „Правим бюджет с 3% дефицит, който е фалшив, защото е около 5%, а накрая завършваме с 8% дефицит”, обясни сравнението си той.

