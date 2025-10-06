Ники Василковски: Не идвайте тук, опасно е!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Всички трябва да напуснат Елените до 15 часа. Комплексът ще бъде затворен изцяло до второ нареждане.

Това решение е взето предвид прогнозата за времето, а и цялата инфраструктура е в много лошо състояние. Отворихме пътя, който беше най-зле. Мостът е счупен. Земята е напоена с много вода, няма нормална отточност. Дори и най-малък валеж ще затрудни хората, които биха били тук.

Това коментира пред Нова тв Владимир Маринов, старши комисар.

Имаше сигнал за едно лице, което бедства, но като отидохме на място, видяхме, че става дума за човек, който на два пъти беше призоваван да напусне жилището си, обаче отказваше, но този път дойдоха негови роднини и го изкараха оттам, коментира той.

Задържани са двама мъже, които мародерстват в комплекса. Осем жилища са били разбити, за да се краде от тях. Едно от тях е на български гражданин. Другото жилище е на украински гражданин. Собствеността ще бъде върната на хората, когато се върнат собствениците и приключат досъдебните производства, коментира комисарят.

В момента тежка инженерна техника разчиства пострадалите сгради. Чисти се, работи са за освобождаването на автомобилите. Предвид очакванията за усложняване на метеорологичните условия, има готовност за евакуация на екипите.

Собствениците на жилища и магазини ще бъдат допуснати да си приберат най-нужното, но след 15 часа никой няма да бъде допускан, включително и утре. Забраната ще се вдигне на второ нареждане, подчерта комисарят.

Призовавам всички в следващите часове всички, които искат да направят опит да дойдат в Елените, няма смисъл да го правите. Откровено опасно е, особено и на фона на приближаващите валежи. Няма смисъл човек да рискува живота си заради някаква ценност или имущество. Вслушайте се в предупрежденията. Не идвайте тук, наистина е опасно, призова Ники Василковски.

