Ники Василковски: Ниската част на Лозенец е под вода

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

В Елените за тези няколко дни видяхме силата на природата, видяхме човешката драма в лицето на тези, които загубиха много. Видяхме обаче и човешката алчност и глупост. Това бедствие не е родено сега. Основите на тези бедствията, особено по морето, са родени назад - назад в годините, когато са проектирани тези курорти, застрояване, което вече едва ли някой би оспорил, че е прекалено. То нашето Черноморие вече е заприличало на Люлин 5.

Това разказа пред Нова нюз Ники Василковски, който прекара няколко дни в Елените.

Положение и сега е сериозно, тъй като вече имаме преовлажняване на почват. Т.е. всеки един валеж оттук-нататък може да е рецепта за свлачище, за локално наводнение. Преди минути подобно наводнение вече има в ниската част на курорта Лозенец. Всяка капка вече може да създаде проблем. Голяма част от нашето Черноморие е свлачищен район, т.е. голям е риска и от тазива процеси, коментира той.

Около 94л/кв.м са се изляли тази нощ в Лозенец.

Първите етажи в ниската част на курорта са под вода.

По данни на кмета на Царево кризисния щаб заседава още от 2 след полунощ. В момента не преливат реките и деретата, а водата директно се стича от републиканската пътна мрежа. Такъв е случаят и в Нестинарка, където има локални наводнения. На този етап няма нужда от евакуация на хората, съобщи още кметът Марин Киров.

