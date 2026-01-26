Ники Василковски: Няколко циклона внасят студ и валежи

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Доста циклони са се наредили един след друг и циклично ще преминават през страната. Единият ще премине днес и утре. Особеното е, че температурите днес са малко по-високи, но със застудяването довечера, през нощта и утре, ще превали сняг в Западна България. Подобна ситуация имаме и в четвъртък и петък с циклон. Първият ден ще има повече дъжд, а през втория ще обърне на малко сняг.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Ники Василковски.

Подобна ситуация ще имаме и на 1 и 2 февруари, когато ще има нахлуване на повече студ, а после ще има колебания в полярните вихри, които са много динамични и не може да се каже, дали в първите дни на новия месец до около 5-и ще е чак толкова студено, коментира той.

Редактор "Екип на Петел",

