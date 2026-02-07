Ники Василковски: Шофирането в Гренландия е лесно, стига човек да има кола

кадри: Нова тв

Шофирането в Гренландия е лесно, стига човек да има кола и да познава основните правила, валидни в Европа. Автомобилите са с ляв волан и се движат в дясната лента на пътя.

Пътна мрежа има единствено в населените места, като най-развита е тя в столицата Нуук. Градът е с площ, сравнима с голям софийски квартал, но въпреки това автомобилите са изненадващо много. През зимата, когато температурите падат доста под нулата и ледените ветрове са постоянни, колата се оказва сериозно предимство, разказва Ники Василковски за Нова тв.

Ограниченията на скоростта в градовете са между 40 и 60 километра в час, а в жилищните зони – до 30 км/ч. Камери за контрол на скоростта няма, но на места има полицейски патрули, раазказва още Нова тв.

Основното предизвикателство за шофьорите са многобройните пешеходци, както и наличието на нерегулирани кръстовища. В Нуук има само няколко светофара, а останалите участъци са обозначени със знаци. Допълнително затруднение създават стръмните наклони и планинският терен. През зимата пътищата често са заснежени и хлъзгави, въпреки редовното почистване.

Въпреки спокойното движение, пътни инциденти не липсват. През 2023 г. в Гренландия са регистрирани 243 катастрофи. Данните за същата година показват и 224 случая на заловени шофьори под въздействието на алкохол или упойващи вещества, както и 121 отнети шофьорски книжки. Нарушенията за превишена скорост са сравнително малко – едва 17 случая.

За туристите, които желаят да наемат автомобил, в Гренландия работят няколко компании за rent-a-car. Цените започват от около 60 евро на ден, в зависимост от класа и модела на автомобила.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!