Ники Василковски: Сняг ще вали за Антоновден и Атанасовден

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Няма нищо в ненормално в това през януари температурата да падне под минус 10 градуса, ненормални сме ние, хората, това заяви по Нова нюз синоптикът Николай Василковски. „Имаме едно задължение, да си почистим снега и леда пред домовете, но и това не правим”, коментира той и допълни, че и общините не правят кой знае какво по въпроса.

От всички български градове най-студено тази сутрин е било във Враца, където термометрите са показвали 9,4 градуса под нулата, съобщи синоптикът.

На Антоновден и Атанасовден отново ще има сняг, прогнозира Василковски. Преди това ще има рязко затопляне, което ще започне още от вторник следобед. Нова студена вълна с нов снеговалеж ни очакват след 20 януари, каза още той.

Василковски препоръча изключително внимание при движение с автомобил и шофьорите да тръгват подготвени, включително и заредени с течност за чистачки, която често се игнорира, но е важна в тези условия.

