Ники Василковски: Свърши ли леденият период, идва снегът

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Леденият период ще продължи до сряда с температурите си от минус 10 до под нулата в сутрешните часове. Снеговалежите ще затихват и ни предстоят повече слънчеви часове.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

От 24-и януари времето става осезаемо по-приятно и меко до края на този месец. На 26,27,28 януари ще имаме райони в страната, където температурите ще се вдигнат до към 10-15 градуса. Амплитудата ще е осезаема, посочи той.

Имаме един циклон, който ще премине в дните 21 – 22 януари. В сряда следобед, вечерта и през нощта – през Южна България преминава снежната част на този циклон, т.е. вероятно ще имаме повече сняг в Родопите, както и в София. В четвъртък валежите от дъжд в Източна България ще създават опасност от заледявания, посочи Василковски.

Има един снежен период в края на месеца – 28 – 30 януари, когато най-вероятно в Северна България ще вали сняг, а на изток ще вали дъжд. Тогава ще имаме температури от 3 до 8 градуса.

Ако съдим по това, което показват ранните прогнози, до края на месеца няма да падат толкова много, няма ча е чак толкова студено, но ще има валежни обстановки, допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

